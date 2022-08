Muidugi ei taha me öelda, et tõsiseid asju tuleks naljaga võtta või et tõsised asjad ei vääri tähelepanu. Vastupidi – tõsistesse asjadesse tuleb suhtuda täie tõsidusega, ent seejuures ei tohi ära unustada elu helgemat poolt ning asjadest rõõmu tundmist. Ning muidugi seda, et iseennast ei maksa kunagi väga tõsiselt võtta. Viljandi on eluterve võluva veidruse lippu alati kõrgel hoidnud ning teeb seda kahtlemata edaspidigi, aga hea on näha, et loomingulisus ning elujaatav suhtumine pole linnast kuhugi kadunud ka rasketel aegadel.