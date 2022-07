Vaba mõte ⟩ Valitsus diskrimineerib ahju alusel

Energiakulu hüvitamisest rääkides võib saja nüansi üle nii tuliselt vaielda, et õigupoolest pole enam kütta vajagi. Seepärast ei hakka ma siinkohal arutlema selle üle, kelle süül energia kallineb, ega selle üle, milline energiakandja on loodusele kahjutum. Ma ei taha arutleda isegi teemal, kas kulusid kompenseerides oleme jõudnud kommunismi. Küll aga ei mahu mulle pähe, et koalitsioon on kokku leppinud vaid elektri, gaasi ja kaugkütte hüvitamises, nagu sõltuks inimeste toimetulek sellest, millega nad toa soojaks saavad, mitte sellest, kui palju nad selle eest maksma peavad. Õigemini, mõnes mõttes sõltubki, aga antud juhul on kord pöördvõrdeline tavaloogikale, sest kompenseeritava gaasiga kütavad enamasti uutes majades elavad jõukamad inimesed, hüljatud halupuudega tihti aga väiksemapalgalised või pensionärid.