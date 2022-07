Üle tüki aja on Viljandi vallutanud üks tõeline folk. Selline, nagu paljud lapsepõlvest mäletavad. On ju tõsi, et need, kes esimestel folkidel lastena arglikult ringi vaatasid ja sealt pärimuspisiku külge said, tantsivad praegu juba oma lastega samade müüride vahel. Pärimusmuusika festivali on nüüdseks peetud aastakümneid ning sellest on saanud pärimusega pärimus, mistõttu «Juured ja ladvad» sobib festivali teemaks väga hästi.