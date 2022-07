Juhtkiri ⟩ Et saaks rahus pidutseda

Tore on vaadata, kuidas Viljandi juba kolmapäeval tund-tunnilt üha rahvarohkemaks muutub ning esimesed elevil folkarid maasikate ja betoonkasside taustal selfisid teevad. Aeg on peoks küps! Mingi osa normaalsusest on justkui tagasi tulnud, kuigi ei saa öelda, et muremõtteid sugugi poleks. Ent folgi ajaks lükatakse need Viljandis ikka tagaplaanile ning küllap esmaspäeval saame jätkata ehteestlaslikku muretsemist. Siis peaksid juulikuised inflatsiooninäitajad juba teada olema ning juttu jätkub taas kauemaks.