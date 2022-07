Juhtkiri ⟩ Tuletab meelde, et sõda pole lõppenud

Ukrainale asjade annetamine kuivas üsna pea pärast sõja algust kokku ja sellel oli mitu põhjust. Küll toodi annetusteks sobimatuid asju ja tekkisid logistilised raskused annetuste sihtkohta toimetamisega. Lõpuks jõuti mitte ainult Eestis, vaid pea igal pool mujal järeldusele, et mõistlikum on annetada raha, kas siis otse Ukrainale või mõnele mittetulundusühingule. Kui aga Põhja-Sakala vald on Suure-Jaani sõpruslinnaga suhelnud ning tõepoolest leidub kaupu, mida sõpradel sõjast räsitud maal vaja läheb, siis miks ka mitte. Kui leidub viis soovitu ohutult kohale toimetada, tundub see tänuväärt üritusena.