Kolmest käimas olnud koolidirektori otsingust on üks edukalt lõppenud: Abja gümnaasiumil on reedest juht olemas. Paistu kooli konkursile pole laekunud veel ühtki avaldust ning Viljandi Kesklinna kooli direktori koha vastu on huvi ilmutanud üks inimene.