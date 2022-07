Juhtkiri ⟩ Uueveskil vanaviisi ei saa

Uueveski org tükkis oma ojaga on väga kaunis koht ning tegelikult on täiesti arusaadav, kust tekkis mõte sinna puhkekeskus rajada. Selge on aga see, et kui mujalt Eestist saabuvad turistid, ei tule nad Uueveski basseinide äärde ilmselt isegi siis, kui need on korda tehtud, vaid vaatavad pigem Viljandi järve randa. Maramaa ajast on maailm lihtsalt niivõrd palju muutunud.