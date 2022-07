Võistluse korraldaja ja Viljandi HC peatreener Marko Koks tõdes laupäeval, et tuju on hea, olgugi et esimene kaotusmäng oli äsja vastu võetud. Ta lisas, et esimene kaotatud mäng teda ülemäära ei muserda ning talle on seekord olulisem, et ürituse korraldus hästi sujub.