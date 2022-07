Pealtnäha on ehituseks justkui kõik olemas, nii ehitaja, tellija kui raha, aga need on kokku saanud valel ajal ja valedel alustel ning seetõttu seisab ees veel üksjagu vaidlemist ning juriidiline analüüs, kuidas ehitusega edasi minna.

Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse ehk Tervikumi ehitusel on üsna vaikne. Vähemalt osa alltöövõtjaist on objektilt lahkunud, ehitise valmimine on suures raha- ja ajahädas, aga riigil on töö jätkamiseks raha olemas. Mis saab edasi?