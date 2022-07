Noored ja vanad – Kas tõesti lepitamatult erinevad?

«Tänapäeva noored on hukas» ühelt poolt ja «Vanad inimesed ei austa inimõigusi» teiselt poolt. Kui kuulen vanu inimesi rääkimas noortest, kes on loiud ja tööd ei tee, ei mõista ma, kes ja kus need on, sest mina pole kirjeldatud noori kohanud. Eakad tembeldatakse aga juba ette mõistmatuteks, sest aeg, millest nad tulevad, on nende väärtused vorminud teistsuguseks, kui on tänapäeval. Kas noorte ja vanade vahel on lõhe tõesti nii suur, kui pealtnäha paistab?