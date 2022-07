Vaba mõte ⟩ Kas me saame kevadel suvalise riigikogu?

«Minu meelest on viimase paari aastaga kõik kuidagi suvaliseks muutunud,» sõnas hiljuti üks kolleeg mõtlikult. Eks see oli kindlas kontekstis öeldud, aga jäi kuklasse kripeldama mitmeks tunniks ja oma elu elama. Juba koroonakriisi alguses hakati rääkima vaimsest tervisest, stressist, läbipõlemisest, aga ega’s iganegatiivne või vähemalt mittepositiivne emotsioon lahterdu tingimata vaimse tervise murede alla. Roidunud ükskõiksuse mõjust ühiskonnale räägitakse aga vähe, samas see ainult kasvab.