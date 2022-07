Repliik ⟩ Soe soovitus

Mõtlesin vahepeal, et ehitan endale korterisse ahju. Mul on see võimalus olemas. Ahi on lihtsalt renoveerimise käigus kinni ehitatud ja korstnajalg muutunud kenaks lumivalgeks kujunduselemendiks. Elektrihind on üks argument, aga kuklas on mõte, et energiakriis kunagi leeveneb. Aga kui tulevad rängad talvetormid ja olen mitu päeva elektrita ... Pelletikamin küsib töötamiseks ju voolu. Tundub mõistlik luua «analooglahendusi».