Peaminister lubas Viljandi haiglale lisaraha

"See tagab, et ehitus jõuab kindlasti lõpuni Euroopa Arengufondi rahaga," teatas valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas. Sakala andmetel on jutt enam kui 23 miljonist eurost.

Praegu on Viljandi haigla rahastamiseks lubatud 31,5 miljonit eurot abi Euroopa Regionaalarengu Fondist. Sellest fondist tuleva summaga poleks aga peaministri sõnul ehitust lõpetada võimalik, sest see peab olema kasutatud järgmise aasta augusti lõpuks.

Viljandi haigla ja tervisekeskuse ehituseks pidi 2021. aasta kevadel sõlmitud lepingu järgi kuluma 47,3 miljonit eurot ning hoone sisustamiseks ja lõpetamiseks kokku üle 58 miljoni euro. Haigla juhatuse esimees Priit Tampere on aga nentinud, et ülekulu on praeguseks üle 20 miljoni euro ning tähtajast on ehitaja maas enam kui aasta.