Kas seadusi võib rikkuda? «Ei või!» ütlevad paljud kõhklematult ning tõepoolest, seadused on mõeldud täitmiseks. Enesestmõistetavalt on Sakala selles küsimuses eriti range, sest selge on see, et iga maksumaksja euro peab olema seaduspäraselt kulutatud ning mingitele asjadele läbi sõrmede vaatamine on tõepoolest väga libe tee.