Avades Viljandis väljakuulutatud hankele laekunud pakkumisi, selgus, et tööd saab teha planeeritust hoopis veidi odavamalt, mis oli natuke ootamatu. Headele uudistele ei oska enam viimasel ajal justkui kuidagi reageerida. Kas tunda rõõmu? Selliseid uudiseid pole kuigi palju olnud ning muidugi annab see natuke lootust, et ehk on suurem hinnaralli vähemalt ajutiselt stabiliseerunud ja isegi alanemisteele pööranud.