Kavandatud 100 000 euro asemel pisut üle 80 000 euro maksev Vase tänava kõnnitee ehitus on abilinnapea Kalvi Märtini seletusel pisike töö, millest ehitusturu hinnaseisu välja lugeda ei saa. Küll aga andis see konkurss aimu, et hinnad ei kihuta enam raketina taevasse, vaid on langema hakanud.