Viljandi otsib dekoratiivhaljastuse tegijat

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul vajavad Viljandi avalikud istutuskohad aasta läbi head peremeest.

«Praegune hange lõpeb küll alles käesoleva aasta lõpus, kuid kuulutasime uue juba välja, et teenuse pakkumisest huvitatud ettevõtjatel oleks aega hanke tingimustega tutvuda,» sõnas ta pressiteate vahendusel. «Uue lepingupartneri loodame leida oktoobriks, et oleks aega ka istikuid tellida ning hankepartneril vajaduse korral muid ettevalmistusi teha.»

Nagu linnavalitsus kirjeldas, on hanke eesmärk tellida suve- ja püsilillede, kõrreliste, rooside ja põõsaste hooldaja ja istutaja ning istutuskastidesse talvekompositsioonide rajaja linnale kuuluvatel avalikel aladel aastatel 2023–2025. Võimalik on lepingut pikendada veel kolmeks aastaks.

Hange on kahes osas: esimene osa on suvelillede ning teine osa püsikute, kõrreliste, rooside ja põõsaste hooldus. Pakkumiste esitamise tähtpäev on 29. august. Pakkumise saab esitada üksnes see ettevõtja, kes on lepingu täitmise kohaga tutvunud.

Haldusamet korraldab huvitatud isikutele objektidega tutvumise. See algab Laidoneri plats 5 maja juurest. Koos vaadatakse üle hankega seotud objektid ja jagatakse nende kohta teavet ja selgitusi. Tutvumiskäigud on kavas 4. ja 8. augustil.

Viimased kaks aastat on kõnealust tööd Viljandis teinud osaühing Floreas Viljandi, mille juhataja Margus London ütles, et enne uuel hankel osalemist peab ta tutvuma tingimustega. Ta märkis, et linnavalitsus kavatseb järgmise aasta sügiseks lõpetada Floreas Viljandiga tähtajatu rendilepingu, mis tähendab linna piiril aiandusfirma hoonete lammutamist ja uude kohta kolimist.

Londoni mäletamist mööda alustas Viljandi dekoratiivhaljastuse hankeid enne sajandivahetust ning enamasti on just Floreas Viljandi võitjaks osutunud. Tõsi, mõnel korral on linna seisukohalt parima pakkumise teinud üks või teine firma kaugemalt, näiteks Tallinnast ja Pärnust.