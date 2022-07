Viljandimaa on nakatumisnäitaja poolest üheksandal kohal

Terviseamet teatas täna, et esmaspäeva hommikul vajas haiglaravi 99 koroonapatsienti, neist 47 raskeloomulise COVID-19 pärast. Ülejäänud on hospitaliseeritud muude haiguste tõttu, kuid nende koroonaproov osutus positiivseks.

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on esikohal asetseva Harjumaa näitaja 270 ja Viljandimaa oma 108. Viimane on Jõgeva 60-ga.