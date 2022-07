Ametisse astunud valitsusel on ees kiired ajad. Päris päevapealt ei ole muidugi võimalik asuda ministeeriumi juhtima nagu vana kala, ent kui tavaliselt ollakse vast ametisse astunutega leebed ja mõistvad, siis seekord mitte. Panused on selleks liiga suured. Järgmised nädalad peaksid mööduma inimvõimete piiril ületunde tehes, et ennast kõige vajalikuga kurssi viia. Tähtajad on alati eile, ent praegu on need juba üleeile.