«Tegemist ei olnud konspiratiivkorteriga» ehk Kus sündis Viljandi valitsus

Pühapäeva pärastlõunal seisavad Helir-Valdor Seeder, Kaja Kallas ja Lauri Läänemets Viljandis Lossi tänava auväärse maja teisel korrusel valge ukse taga. Ukse, millel kirjas number 22, saab avada vaid Seeder, kellel on võti. See on kolmas parteijuhtide kohtumispaik Viljandis ning nii pole ka ime, et järgmisel päeval, kui ministriportfellid on parteide vahel jaotatud ja läbirääkimised lõppenud, ristivad nii Postimees kui Delfi tekkinud koalitsiooni Viljandi (vahe)valitsuseks.