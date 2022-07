Nädala tüli ⟩ Jälle Põhja-Sakala vallas

Samal ajal kui Tallinnas uue võimuliidu valitsus heakskiitu saab, on Põhja-Sakala vallas võimuliit lagunenud ning pole teada, mida tulevik vallale toob. Olukord on nõnda keeruline ja kohalik poliit­elu nõnda sassis, et tekitab ilmselt paljudes õigustatud küsimuse, kas omavalitsustes on üldse võimalikud erakorralised valimised.