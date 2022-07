Autoküsimus viib paratamatult parkimisküsimuseni. Ka Viljandi platsidel on hakatud parkimist tasuliseks muutma – tõsi küll, parkimiskella kasutamise korral saab auto paariks tunniks seisma jätta tasuta. On vaid aja küsimus, millal lähevad seda teed kõik eraparklad – ei taha ju ükski omanik olla see viimane, kelle parkla täitub terveks päevaks kundede asemel kesklinnas töötavate inimeste autodega.