Oleks meelevaldne öelda, et laululaval üldse midagi ei tehta, on ju selgi suvel seal paar üritust tõepoolest olnud. Samas kui võrrelda Viljandi laululava ja Rakvere Vallimäge, on kahe üsna võrdse suurusega linna suurima kontserdipaiga kasutustihedus kui öö ja päev. Viljandis on teadaolevalt tulemas üks kontsert, Rakveres ­ootab aga ees mitu festivali, välismaiste artistide ja kohalike A-kategooria muusikute kontserte. Milles on siis vahe?