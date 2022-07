Juhtkiri ⟩ Kirjumast kirjum seltskond

Tõepoolest, kui üks võimuliidu osaline nimetab teise mõtteid koalitsioonileppe ümberkorraldamise kohta tõmblemiseks ja poliitilise ego rahuldamiseks, nagu praegu Põhja-Sakala vallas on juhtunud, on ilmselt mõistlik laiali minna ja üritada uus võimuliit kokku panna. Nõustuda võib vallavolikogu esimehe Priit Toobaliga, et jõud peaksid ühendama need, kes valla juhtimisest ja vajadusest olukorda päästa ühtemoodi aru saavad.