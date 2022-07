Lossi tänav 13 maja rahvas on veendunud, et klubi tegevus hakkab segama mitme maja inimeste elu.

Juuli alguses levis Viljandis uudis, et koroona tõttu tegutsemise lõpetanud ööklubi Cheers asemele tuleb klubi Lucifer. Kõrvalmaja elanikud pelgavad, et see toob kaasa lärmi ja purjus laaberdajad, ning soovivad, et linn võtaks selle vastu midagi ette. Linn palju teha ei saa ega ole veel lahendustele mõelda jõudnud. Uue klubi uue omaniku sõnul tegeldakse aga murega, mida veel ei ole.