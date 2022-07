Mõned aastad tagasi juhtus lugu, mis pani sügavalt ohkama ja mõtlema, kuidas on üldse võimalik, et me ürgmudast välja roomasime, ning kas kogu see miljoneid aastaid väldanud vaev tasus end ikka ära. Võinuks ju rahulikult lebada ja endast planktonit läbi filtreerida, kui kahel jalal käimine ja ajumaht ei võimalda midagi tarka teha.