Nädala lahkuja ⟩ Joala kuju

Neljapäeva lõuna ajal sõitis Tartusse Eesti Rahva Muuseumi juurde veok, millelt laaditi maha ja toimetati muuseumi hoiule tänavu talvel Viljandis mahavõetud Jaak Joala kuju tükid koos OSB-plaatidest kasti tükkidega. Nüüd siis on Viljandi linn ja Eesti Rahva Muuseum kinkelepingule allkirjad andnud ning võime öelda, et kohati kurvastav, kohati lõbustav ja tervet Eestit naerutav jant on lõpu saanud. Võime mööda seinaääri minema hiilida ja teha näo, et pole olnud.