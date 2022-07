Kui aga mõttel natuke seedida lasta, tuleb tunnistada, et sellel on jumet. Ühtegi väga head, lausa ideaalset ja samal ajal ka töötavat lahendust selliste inimeste eksisteerimise murele ju ei ole. Neid ei ole võimalik sunniviisil ümber kasvatada ja võib nõustuda abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnadega, et kes tahab ennast surnuks juua, seda ka teeb. Kõikvõimalikud programmid ja sõltuvusravi on mõistagi olemas, aga need töötavad üksnes siis, kui inimene ise tunneb, et ta vajab ja tahab abi. Kui ta seda ei soovi ja on oma eksistentsiga rahul, pole meil võimalik mitte midagi teha.