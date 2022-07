Ukraina aitamise tahe kaalub üles kaitsetööstusfirma kasumisoovi

Praegu teeb Galvi-Linda koostööd mitme mittetulundusühinguga, kes koguvad raha, et Ukrainasse meditsiini- ja kaitsevarustust saata. Samal ajal on ettevõte saanud tellimusi Ukraina politseilt, kaitseväelt ja sealsetelt abistajatelt.

Aktsiaseltsi Galvi-Linda juhataja Marge Laiõunpuu sõnul kujundab militaarvarustuse hinnapoliitikat kõige rohkem materjali maksumus, järgmiseks töötasud ning firma jätkusuutlikkust silmas pidades loomulikult ka kasum. «Viimane on Ukrainasse saadetava kauba puhul pigem sümboolne. Hind on koostatud missioonitundega,» lausus Laiõunpuu. Tema sõnul oli valida ka tulusamaid projekte, kuid ettevõte otsustas panustada just Ukraina kaitsevarustuse tootmisesse. Suure töömahu tõttu tegid töötajad kevadel lisatunde, et saada kõik tellimused täidetud.