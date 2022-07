Juhtkiri ⟩ Neli seina ja katus

«Sissekirjutus on Viljandis, sest mul on vaja üks laps lasteaeda ja teine kooli viia, nii saame kõik kolmekesi maalt linna hommikul ning talvel ei hakka ma ju last hommikul linnast välja lasteaeda viima,» ütleb inimene. Kõik noogutavad. Loogiline. «Kodu on mul aga seal maal ikkagi. Aed ja saun ja ... Talvel on lihtsalt linnas mugavam.» Samuti ilmselt kõik noogutavad. Ega kodu ole neli seina, katus ja kinnisturegistri kanne.