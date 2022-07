PÄRAST SEDA, kui Venemaa alustas Eesti sünnipäeval, 24. veebruaril Ukraina vastu täiemõõdulist sõda, on Eestisse jõudnud 43 909 sõjapõgenikku (26. juuniks politsei- ja piirivalveameti andmetel). Võrdluseks: seda on umbes sama palju, kui on Pärnus ja Türil kokku elanikke.