UUS POOD ⟩ Lidl sai valmis Viljandi kaupluse eskiisi

Lidl on plaaninud Viljandisse tulla juba üle kümne aasta. Nüüd hakkavad plaanid teoks saama. Uus pood rajatakse Riia maantee algusesse.

Jaemüüja Lidl on alustanud ettevalmistusi, et rajada Viljandisse Riia maantee 1 kinnistule kauplus. Ettevõtte teatel käib detailplaneeringu protsess, millega määratakse ehitusõigus kuni 3300 ruutmeetri suurusele hoonele. Millal ehitus võiks alata ja millal esimesed kliendid poodi pääsevad, on veel lahtine.