Enamasti on mu unenäod ebameeldivad ja tekitavad frustratsiooni. Kaotan, hilinen, jään lõksu, mingi asi ajab taga, mingi asi jookseb eest ära, tuba on madusid täis, tuba on ämblikke täis … Justkui mingisugune aju vimmakas vandenõu: «Tähendab, jah, ma ju tõepoolest võiksin su uneaja täita meeldivate ulmade ja nägemustega, aga ma lihtsalt ei tee seda.»