Kaupo Kase: kas meie ühissõidukid jäävad sügisel käigust ära?

«HEI, KAUPO! Mis saab Viljandimaa ühistranspordist sügisel? Bussifirmad ütlesid, et nad enam ei sõida, sest raha on otsas ja üleüldse olevat praegune ühistranspordisüsteem oma aja ära elanud. See on nii ebaefektiivne. Väidetavalt on ühes kohas leitud palju parem lahendus, mis kõikide inimeste probleemid maa pealt ära pühib. Näe, Cleveronil sõidavad juba juhita bussid. Vaata kui odav! Ei pea bussijuhile palka maksma! Kui nüüd tasuta ühistransport ka veel ära kaob, siis te alles näete. Ma tegelikult ise bussiga üldse ei sõida, aga mulle tundub nii.»