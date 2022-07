Peeter Tammearu: kultuur on nagu rohi, mis ajab ennast ikkagi igalt poolt välja

Aleksandr Gelmani näidendi originaalpealkiri on «Almar», lühend Albertist ja Margaritast, mille tegelased endile ühiselt panid. Gelman oli 1970. ja 1980. aastatel üks rahvusvaheliselt kõige rohkem lavastatud vene dramaturge ja tema looming jõudis mitu korda ka Eesti teatrilavadele.

Näidendi on tõlkinud Jaak Allik, lavastaja on Peeter Tammearu. Osades on Peeter Tammearu ja Triinu Meriste.