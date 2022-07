Viljandimaalased tähistasid sakslastega 30 aastat kestnud sõprust

Nagu ütles Viljandimaa omavalitsuste liidu aseesimees Imre Jugomäe, on 30 aastat pikk aeg, et kohtumistest ja koostööst tekiks oma lugu. «Täpsemalt tükike ühist ajalugu, mis on omakorda tugev alus meie edaspidistele ühistele ettevõtmistele,» lausus ta pressiteate vahendusel.

Jugomäe nentis, et nii pikk sõprus nõuab palju pühendumist ja inimesi, kes sellesse panustavad, ning omavalitsuste ja inimeste kontaktid on tähtis inspiratsiooniallikas.

Omavalitsuste liidu kultuurinõuniku Kai Kannistu sõnul kõneldi konverentsil koroonakriisist, Ukraina sõjapõgenike abistamisest, rohepöördest, kliimasoojenemisest ning jalgratta- ja kergliiklusteedest. Ühiselt nenditi, et probleemid on meil ühesugused hoolimata sellest, et oleme rahvaarvult ja territooriumi suuruselt erinevad.

«Korraldajad pakkusid meile sisutihedaid ja põnevaid päevi. Näiteks vaatasime vast valminud tuletõrjekeskust, tutvusime kutseõppekeskusega, sõitsime praamiga Weseri ja Keskkanali lüüsides, käisime Keiser Wilhelmi kuju juures, jalutasime kaunis ja eriilmelises Rula pargis,» loetles Kannistu.

Anna Katharina Bölling ütles ühisel peoõhtul, et hiljutised poliitilised arengud näitavad, kui tähtis on rahvusvaheline koostöö. «Ainult koos oleme tugevad. Soovin, et ka edaspidi oleks meie partnerluse alustalaks inimeste ühendamine,» lisas ta.

Saksamaal olid kohal ka mõlemad 30 aastat tagasi koostöölepingule alla kirjutanud maavanemad Rein Triisa ja Heinrich Borcherding. Tänati neid ja teisi omavalitsusjuhte, kes on traditsioone jätkanud. Anna Katharina Bölling ja Imre Jugomäe kirjutasid alla uuendatud koostöölepingule.

Minden-Lübbecke muusikakool Pro Musica andis peoõhtul Viljandi muusikakoolile kingituse, viljandimaalastele loodud teose «Four Images of Viljandi & Lübbecke». Samuti kinkisid sakslased eestlastele kohaliku kunstniku Minden-Lübbecke siluetiga maali. Sakslased said vastu Anu Raua seinavaiba.

Anna Katharina Bölling ja Imre Jugomäe istutasid Minden-Lübbecke maavalitsuse ette õunapuu.