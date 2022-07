Juhtkiri ⟩ Viimane piisk

Loomulikult loodab iga tööandja, et tal õnnestub leida doktorikraadiga 25-aastane töötaja, kellel on 30-aastane kogemus ning kes on valmis töötama järgmised 60 aastat ainsatki puhkepäeva võtmata. Tegelikult annab aga nõudmiste veidi lõdvemaks laskmine tööjõukriisi olukorras eelise: ennast võib välja pakkuda kohana, kus kogemusi omandada on riskantne, ent nõudmisi liiga rangeks ajades on omakorda risk, et ei leitagi kedagi.