Mõni aeg tagasi teatas Viljandi Centrumi ärikeskus, et tema kahes parklas on piiramatul tasuta parkimisel nüüd kriips peal ning autojuhid peavad hakkama seal kasutama parkimiskella, sest tasuta saab parkida ainult mõnda aega. Võis aimata, et selle sammuga liituvad ka teised eraparklate omanikud, ja sel nädalal tuligi teade, et Viljandi Tarbijate Ühistu liigub kaubamajataguse platsiga sama rada pidi.