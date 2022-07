Koroonanumbrite igapäevane jälgimine on loodetavasti minevikku vajunud, aga nüüd on meil võimalus iga kuu lõpus entusiastlikult pilk peale heita sellele, kui suureks inflatsioon möödunud kuul paisus. Eurostati andmete kohaselt oli Euroopa aastainflatsioon 8,6 protsenti. Eestis küündis juunikuine hinnatõus ehk raha odavnemine lausa 22 protsendini. Kõige optimistlikum lause, mida selle kohta öelda, on ilmselt mu sõbra kostetu: «See on madalam kui 23.»