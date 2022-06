«Ütle, Tõnisson, mispärast lasid sa põhja Kremli poiste raketiristleja Moskva!» karjub vihale aetud ja näost punane köstrihärra. Ja tõesti, hiigelsuur laev lösutab laisalt keset jõge. Vee peale on õnnestunud jääda vaid vööril, laeva ülejäänud kerest annavad märku rütmiliselt veepinnale kerkivad mullid, purustustööst omakorda äralõhutud sild ja see, et sõukruvid on laiali tõmmanud köstri kartulikuhja.