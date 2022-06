Juhtkiri ⟩ Vaim sügiseks valmis

Neljapäeval elektri kilovati börsihinna tükiks ajaks 57,5 sendini kerkimine vaid kinnitas, et liigume sellise sügise ja talve poole, millesarnast paljud ilmselt ei mäletagi. Hea oleks muidugi, kui see nii ei lähe. Pealegi näeme, et maailm võib mõne päeva ja nädalaga pea peale lennata. Otsuseid langetades tundub siiski mõistlik karmiks talveks valmis olla. Näiteks ei ole praegu ilmselt just parim aeg osta endale ruumikat elektriküttel maja või võtta nii suurt kodulaenu, et eelarve on viimse võimaluseni pingule tõmmatud ning igakuiste püsikulude suurenemine tähendab valimist elektriarve maksmise ja söömise vahel. Eluterve ettevaatus peaks viimaste aastate hoogsast majanduskasvust ja üsnagi heast elust hoolimata eestlastel veel meeles olema.