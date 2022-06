Aga mul pole jäätmete liigiti kogumiseks ruumi!

Kui jäätmeid liigiti koguda, siis segaolmejäätmeid tõesti peaaegu ei tekigi. Proovige. Paberit ja pappi ei pea mahutama tavapärasesse prügikasti kraanikausi all: vanapaberi ning paber- ja papp-pakendid saab panna hoopis rõdule, majapidamisruumi, mõnda sahtlisse või kappi. Ka pakendeid, sealhulgas klaaspakendeid, pole vaja suruda kraanikausi alla, needki võiksid leida koha mujal. Segaolmeprügikast saabki enamasti kiiresti täis just seepärast, et sinna pannakse pakendid. Kui need aga eraldi koguda, ei jää kasti suurt midagi.