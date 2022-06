Juhtkiri ⟩ Üks mõjutab teist

Kui Centrumi ärikeskus poolteist kuud tagasi oma kahes parklas pikaajalise parkimise tasuliseks oli muutnud, ennustas selle arendusjuht Riho Maisa, et küllap on ettevõttel Viljandis varsti järgijaid. See oli ka igati loogiline ennustus: kui üks doominokivike ümber kukub, lükkab see ka teised pikali. Nõnda kolisid inimesed oma sõidukid teistesse parklatesse ja lükkavad omakorda nende omanike kannatusekivikesed ümber. Küsimus polnud, kas, vaid millal see juhtub.