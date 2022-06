Kui võtta aluseks see kurikuulus Exceli tabel, siis võib ju tõesti vaadata, et milleks mõnd bussiliini käigus hoida. Sõitjaid mõni üksik, vahel pole ühtegi ning kui ongi rohkem inimesi kui tavaliselt, siis võib eeldada, et tibatillukese küla­ elanikul on äkki sünnipäev. Nii mõnelgi kulude-­tulude ­tasakaalu viijal võib ­niimoodi tekkida mõte, et kütus kallis, bussijuhte napib – võtame liini käigust ära! Mida­ see buss pooltühjalt mööda maakonda edasi-tagasi heegeldab, eks ole.