Keskkonnaamet tunnustas linna jaanilõkke vahetuse eest

Et töödeldud puitu jaanilõkkesse panna ei tohi ja info liimpuitklotside kohta jõudis keskkonnaametisse, sai linnavalitsus riigilt korralduse see materjalikuhi rannast ära koristada. Vähemalt keelati seda põlema süüdata.

Vakra nentis, et suviti on keskkonnaamet saanud üsna tihti teateid lõkete kohta, milles on põletatud prügi, kuid need on olnud eraisikute või ettevõtete lõkked. "Kohaliku omavalitsuse lõkkematerjali valikusse pidime viimati sekkuma palju aastaid tagasi, kui üks väike omavalitsus püüdis ära põletada endise muuseumi sisustust," meenutas ta.