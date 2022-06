Hiidkasvu seened annavad toidulisa otse koduõuest

«Tavaliselt paneerin esimesed «viljad» munas ja jahus, aga kui isu täis söödud, marineerin või kuivatan neid kuubikutena ning kasutan talvel supi lisandina. Marineerimisel tükeldan need seened samuti kuubikuteks ja pean arvestama, et purgis tõusevad nad pealepoole, sest on kerged, marinaad jääb alla.»

Olenevalt ilmast kasvavad hiidmunad Lina koduõues mitme lainena: esimesed tärkavad juuni keskpaiku ja viimased oktoobris. Tavaliselt on saagikaim olnud teine laine ning kõige rohkem on ta neid korraga kasvamas loendanud umbes 30.

Nagu reklaamides öeldakse – kuid seegi pole kõik. Lina sõnul hakkavad suve teises pooles õuemurus männi ja pesukuivatusnööride all kasvama tavalised murumunad, männi all ka pihkased liimikud. «Tihtilugu pole vaja metsa seenele minnagi, sest väikese kastme jagu saab akna alt männi juurest kätte. Pisikesed murumunad on maitsvamadki, kasvades kuni kanamuna suuruseni. Ja vana lauda kuivanud sõnniku pealt leiab sügisel šampinjone. Nii et seened koduaias ja laudas!»