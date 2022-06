Selle päeva tähistamine ka praegusel ajal näitab, et me ei ole oma toonaseid kangelasi unustanud. Kunagist, enam kui sajand tagasi toimunud vabadussõda võitmata ei saaks me praegu rääkida oma riigist – Eesti Vabariigist. Meil ei oleks olnud midagi, mida 1991. aastal taastada, ei oleks olnud võimalust taas iseseisvuda.