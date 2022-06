Tänavu ei oota ees mitte ainult mõnusalt pikad, üle poole nädala vältavad suvised pühad, vaid ka ilmataat on armulik olnud: kilejope ja vihmavarju võib vist julgesti esikunagisse rippuma jätta. Esimene mõte ei ole aga sellegi juures paraku «Väga hea, et rusutud ja kurnatud rahvas saab veidi lõõgastuda, sest seda on väga vaja», vaid «Ei tea, kas politsei on ikka lisajõududega väljas?». Rääkimata sellest, et nii palju lõkkeid muul ajal korraga Eestis ei süüdata ja nii suurt hulka saunu küdema ei panda. See paraku tähendab päästeametile enamasti väljakutsete arvu kasvamist.