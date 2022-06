Juhtkiri ⟩ Viljandis vallandunud sodimislaine ei ole üksnes lapsepõlve süütu, muretu mäng

Küllap on juba paljud linnakodanikud märganud, et Viljandis on vallandunud sodimislaine. Inetuid kritseldusi jagub viimasel ajal peaaegu igale poole ning tundub, et alles on Linnahoolduse töötaja jõudnud näiteks mänguväljakul ühe või teise atraktsiooni puhtaks nühkida, kui see on jälle täis soditud. Küllap on siin paras annus sihilikkust ja nooruslikku mõtlematut õelust: meid ei huvita teie tehtud töö, nähtud vaev ja ilus linnaruum, vat nii kõvad mehed oleme!