Võlli silla remont suunab bussiliini nr 20 sügiseni teisele marsruudile

Ehitustööd on planeeritud 28. juunist 4. septembrini ning arvestada tuleb sellega, et sillast ei pääse üle ka bussid. Bussiliinil number 20 jäävad silla remondi tõttu teenindamata bussipeatused Ängi, Väljaotsa, Jaburi, Kalme ja Nõmme. Ümbersõiduks Kildult Suure-Jaani kasutab buss Epra–Kildu teed. Bussipeatusi Kukemurru, Laninga, Tooba ja Võlli, mis on ajutine peatus, teenindatakse nõudepeatustena väljumiseks ja sisenemiseks.